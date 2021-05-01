 

Мнение: Хроника Великой Отечественной Войны

01.05.2021, 4:40, Разное
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Подборка интересной хроники Великой Отечественной Войны.

Цветная хроника наступления вермахта на Сталинград. Дополнена рассказом о боях в излучине Дона.

Освобождение Курска в цвете.

Красная Армия в боях за освобождение Гродно.

Последний десант Великой Отечественной Войны. Высадка на Борнхольме.

Как освобождали Брестскую крепость

Как создавалась кинолетопись взятия Берлина

Плюс на сайте МО РФ открылся новый подраздел посвященный операции по взятию Берлина, где выложены различные рассекреченные документы.

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http://berlin1945.mil.ru/ – смотреть все документы по ссылке (рекомендую выписки из журналов боевых действий соединений, там много интересного).

Плюс несколько годных видео от Tactical Media и Цифровой истории

Советский авиапром в годы Великой Отечественной Войны

Продолжение цикла о боевом применении ЛаГГ-3 в 1941-м году.

Ключевые решения Сталинав в 1941-м году

Адковаты в Нюрнберге. Кто защищал главных нацистских преступников.

Источник: Colonel Cassad



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