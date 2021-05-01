НАСА приостановило контракт с компанией Маска на лунный модуль

Из-за протестов корпорации Blue Origin и компании Dynetics контракт со SpaceX на создание лунного посадочного модуля приостанавливают, сообщила официальный представитель НАСА Моника Уитт.

Blue Origin и Dynetics опротестовали решение НАСА заключить контракт со SpaceX в Главном контрольном управлении США – контрольно-ревизионном органе американского Конгресса. Контракт приостановлен, пока контрольное управление «не разрешит все оставшиеся тяжбы». До этого момента SpaceX не получит средств на разработку аппарата, передает ТАСС.

В апреле SpaceX Илона Маска получила от НАСА контракт на 2,89 млрд долларов на посадочный модуль для высадки астронавтов на поверхность Луны. Модуль должен будет «безопасно доставить двух американских астронавтов на лунную поверхность», сообщили в НАСА.