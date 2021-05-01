 

Блинкен собрался обсудить в Киеве поставки оружия Украине

01.05.2021, 4:12, Новости дня
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Вопрос о поставках американского оружия Украине рассмотрят в ходе визита главы Госдепа США Энтони Блинкена в Киев, сообщил и.о. его помощника по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что США «предоставляют Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь». Рикер уверен, что эта «тема будет поднята», она является «частью регулярного взаимодействия между посольством» США и «теми, кто находится в регулярном контакте с украинскими официальными лицами», передает ТАСС.

Рикер отказался сказать, идет ли речь о новых поставках оружия. Рикер напомнил, что Конгресс США выделил в 2021 году 408 млн долларов на помощь Украине в области безопасности, передает РИА «Новости».

Госсекретарь отправится на Украину на следующей неделе. СМИ сообщали, что визит Блинкена в Киев должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы на российско-американском саммите, который может пройти в начале лета.

Блинкен в Киеве встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой. Глава Госдепа выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, «особенно перед лицом российской агрессии», а также будет добиваться «большего прогресса в институциональных реформах и антикоррупционной повестке дня», сказал Рикер.

Также США «подчеркнут призыв к украинским лидерам уважать практику транспарентного корпоративного управления, особенно на государственных предприятиях», включая «сектор энергетики». Рикер считает, что проведение реформ в условиях прозрачности и борьбы с коррупцией особенно важно «для стабильности и прогресса в будущем». По его словам, любые попытки изменения управления, выборных процедур создают проблемы, так как «корпоративное управление является критически важным для стабильного демократического общества».

Он отметил, что «другие представители международного сообщества, друзья Украины в Европе, включая Международный валютный фонд, также выразили обеспокоенность некоторыми из шагов» в отношении «Нафтогаза», это «будет в повестке встречи».

Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.



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