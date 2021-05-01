Антифашисты в США объявили 2 мая Международным днем солидарности с Одессой

Американские активисты призывают антифашистов всего мира почтить память жертв трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе, сообщил координатор Кампании Солидарности с Одессой в США Фил Уилайто.

Он заявил, что «Кампания Солидарности с Одессой, наряду со многими другими организациями, призвала к проведению «Международного дня солидарности с Одессой и антифашистами на Украине» 2 мая. Уилайто обратился к «антифашистским организациям по всему миру» с предложением «провести в своем городе мероприятия, посвященные седьмой годовщине Одесской бойни, а также призвать к международному расследованию этого злодеяния, на что украинское правительство никогда не соглашалось», передает РИА «Новости».

В воскресенье активисты хотят устроить пикет у здания федерального суда города Ричмонд. Ожидается, что мероприятия пройдут также в Одессе, ЛНР, Берлине, Будапеште, Нью-Йорке, итальянском городе Чериано-Лагетто. В Москве проведение планируется 3 мая.

Антифашисты призвали Запад прекратить поддержку «неонацистских группировок» на Украине и военную поддержку Киева в конфликте в Донбассе. Уилайто напомнил, что шествия «неонацистских группировок» регулярно проходят на Украине, одно из них он наблюдал лично. По словам Уилайто, мир «был бы возмущен, узнай бы он о реальной ситуации в сегодняшней Украине».

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.