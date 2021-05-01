Мнение: Чудовищное преступление сталинского режима

В этот день в 1945 году свершилось еще одно страшное злодеяние кровавого тирана Сталина.

Цинично был доведен до самоубийства видный австрийский художник, который хотел объединить всю Европу, но закончил свой путь в своей творческой лаборатории на Вильгельмштрассе 77.



Египетский карикатурист еще в 1939 году разгадал зловещие планы советского диктатора.

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