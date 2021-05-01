 

Мнение: Чудовищное преступление сталинского режима

01.05.2021, 3:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этот день в 1945 году свершилось еще одно страшное злодеяние кровавого тирана Сталина.
Цинично был доведен до самоубийства видный австрийский художник, который хотел объединить всю Европу, но закончил свой путь в своей творческой лаборатории на Вильгельмштрассе 77.


Египетский карикатурист еще в 1939 году разгадал зловещие планы советского диктатора.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Для защиты Навального Эльману Пашаеву досрочно восстановят действие адвокатской лицензии

04.11 / «Мама спала под кроватью на полу»

02.01 / Внимание астрономов из США привлекла планета-гигант со странной орбитой

04.01 / “Пьем не останавливаясь”: Асмус рассказала, с кем и как проводит новогодние праздники

09.11 / Не оставляйте детей и семьи

20.02 / Нарколог Лазарев заявил, что после коронавируса невозможно уйти в запой

28.10 / Под Новосибирском 14-летняя школьница родила ребенка и случайно убила его

08.02 / Мнение: О завтрашнем дне Владимира Путина

15.09 / Мнение: ФС “Разморозка” 16-й сезон “Пентаграмма”, 3-я и 4-я серии

03.07 / Мнение: Ранжирование городов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика