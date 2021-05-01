Албания зарегистрировала «Спутник V»

Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», первую партию которой страна уже получила, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», – передает сообщение фонда РИА «Новости».

Албания стала 64-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V». Сейчас вакцина занимает второе место в мире по числу полученных государственными регуляторами одобрений. Поствакцинационные исследования в ряде стран доказали, что «Спутник V» самый безопасный и эффективный препарат от коронавируса, отметили в РФПИ.

Ранее в пятницу было объявлено о регистрации «Спутника V» в Турции.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян – это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).