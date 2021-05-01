 

Албания зарегистрировала «Спутник V»

01.05.2021, 3:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», первую партию которой страна уже получила, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения и социальной поддержки Республики Албания. В страну уже осуществлена поставка первой партии российской вакцины», – передает сообщение фонда РИА «Новости».

Албания стала 64-й страной мира, зарегистрировавшей «Спутник V». Сейчас вакцина занимает второе место в мире по числу полученных государственными регуляторами одобрений. Поствакцинационные исследования в ряде стран доказали, что «Спутник V» самый безопасный и эффективный препарат от коронавируса, отметили в РФПИ.

Ранее в пятницу  было объявлено о регистрации «Спутника V» в Турции.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян – это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / YouTube-блогеры выполнили челлендж Макрона и ждут приглашения в Елисейский дворец

15.04 / Политика: Москва готовит чувствительные для США контрсанкции

16.12 / «Месье Ковид» наводит рождественский ужас на канадцев с экранов телевизоров

20.12 / Житель Франции побил рекорд по пребыванию в емкости со льдом

16.02 / Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса

23.12 / Зеленский сохраняет лидерство в президентском рейтинге – опрос

15.12 / Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России

26.06 / Конгрессмены США приняли законопроект о реформе полиции

22.12 / В Украине за сутки подтвердили 8,5 тыс. случаев COVID-19

25.01 / Денисенко: Люди в РФ не готовы к протестам – у них нет картины будущего. В их сознании до сих пор 1991 год, когда Компартия ушла, а счастье не наступило

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика