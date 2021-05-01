Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать страницу проекта RT Redfish

Компания Facebook Inc должна снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ Russia Today, соответствующее требование Роскомнадзор направил соцсети.

Ранее в RT сообщили, Facebook удалил страницу проекта RT Redfish за антифашистские посты с историческими фото, заявив, что они якобы нарушают нормы сообщества, передает РИА «Новости».

«Данные действия администрации американской социальной сети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Роскомнадзор требует в максимально короткие сроки снять все наложенные ограничения, проинформировать об этом службу, а также пояснить причины блокировки аккаунта», – добавили в РКН.

В ведомстве также напомнили, что игнорирование владельцами интернет-ресурсов предупреждений о нарушении прав россиян в Сети, включая цензуру российских СМИ, влечет наложение административных штрафов до 1 млн рублей. Повторный отказ выполнить требования повлечет кратное увеличение штрафов – до 3 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от американской компании Google снять ограничения с YouTube-канала RT.