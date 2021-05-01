 

Госдеп заявил о желании более конструктивных отношений с Россией

01.05.2021, 3:18, Новости дня
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США и их союзники стремятся к более конструктивным отношениям с Россией, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, Москва «должна выполнять свои международные обязательства». Он заявил, что США, как и ЕС, «осуждают» ответные санкции России. Блинкен считает ответ Москвы на антироссийские санкции «попыткой запугать критиков», передает ТАСС.

Напомним, Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что «угрозы» не заставят ЕП «молчать». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ответ: «1.Нас тоже. 2.А мы разве угрожали?».



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