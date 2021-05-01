Мнение: О быстро сломавшейся Америке

Свершилось немыслимое. «Гегемон» дрогнул и… поплыл. Седовласому старичку, чуть более года назад поспешно извлечённому из политического нафталина, хватило для этого всего лишь 100 дней. И вот теперь…

#США сломались.

78-летнему Джозефу Байдену, 46-му американскому президенту, похоже вполне удаётся то, что не получилось у его экстравагантного предшественника. Поломать всю систему, которая складывалась десятилетиями.

На минувшей неделе Джо Байден выступил с обращением к американскому конгрессу. Так и хотелось бы сказать «традиционным», но… Оно оказалось самым нетрадиционным за последние десятилетия. И не только из-за того, что глава федеральной исполнительной власти обращался не к битком набитому залу, переполнявшемуся в такие дни министрами, конгрессменами, судьями и даже обычной публикой (до недавнего времени вход в парламент для американцев был свободным), а практически целиком, к телевизору. Переходя то на патетические лозунги, то на драматический шёпот, предложил не просто восстановительный план, а один из самых масштабных проектов в американской истории по расширению роли государства. Сравнить его можно разве что с «Новым курсом» Франклина Рузвельта и «Великим обществом» Линдона Джонсона. Совсем не случайно недавний оппонент своего однопартийца, сенатор-социалист Берни Сандерс явно упивался всем происходящим.

Такого размаха не ожидал никто. Да, ожидаемым был 2-триллионный «антикризисный» пакет, с масштабной прямой помощью всем, кроме богатых. Но следующий за ним в порядке приоритетов и обещаний «инфраструктурный» пакет прогнозировался в размере 500 млрд долл. И третий, «социальный», тоже должен был иметь объём в 500 млрд долл.

По факту вышло, что антикризисный пакет был принят в неизменном виде. А следующие два, за которые ожидалась ожесточённая рубка с республиканцами, неожиданно прошли на такие же суммы. Инфраструктурный пакет принят на 2,3 трлн долл. и включает в себя вообще всю инфраструктуру, а ещё «зелёную перестройку», в том числе новые рабочие места в экологически чистых отраслях, и 400 млрд долл. на перенастройку системы поддержки бедной старости. Социальный, на 1,8 трлн долл., содержит бесплатный детский сад, финансируемый из федерального бюджета, увеличение оплачиваемого отпуска и бесплатные 2 года бакалавриата для всех желающих. И просто трансферы работающим малоимущим (категория обозначена Tax Credits).

Финансироваться эти мега-пакеты будут за счёт повышения налогов на «богатых» – семьи с годовым доходом выше 400 тыс. долл. – и на корпорации: для них ставки будут увеличены с 20% до 25%. И вот весь этот социализм оказался безумно популярным среди избирателей!

С этой популярностью смирились даже республиканцы, которые все прежние годы выступали в защиту большого бизнеса. Теперь они уже не против корпоративных налогов и социальных программ. Во всяком случае, не так сильно против, как последние сорок лет, с момента президентства Рональда Рейгана.

Между прочим, сам Джо Байден в историческом выступлении на завершающейся неделе подчёркнуто похоронил «рейганомику». По его словам, #экономика “просачивания вниз” перестала работать, и пришло время развивать экономику снизу-вверх и посередине. То есть, приступить к уравнивающему перераспределению богатства по инициативам и под контролем государства.

По большому счёту не столько новый – идеи такого рода блуждали среди американских демократов давно, – сколько левый курс Джо Байдена ломает через колено классическую американскую экономику Laissez Faire. Он, помимо уравниловки, влечёт увеличение регулирования и повышение роли государства как в обществе, так и в экономике. Из-за чего её эффективность не может не снизиться. Единственное, чего – пока – избегает Джо #Байден, так это прямого вмешательства государственных органов в деятельность крупнейших корпораций. Но… всему своё время.

Сложно сказать, получится ли создать из Америки «вторую Швецию». Но такой рискованный социальный эксперимент в условиях более чем 3-триллионного дефицита федерального бюджета и уже превышающего объём ВВП государственного долга чреват таким кризисом, по сравнению с которых и 2008-й, и 2020-й годы покажутся детскими страшилками. В конце концов, и программа Рузвельта, и программа Джонсона были отринуты и заменены «рейганомикой» не потому, что Рональд Рейган ненавидел детские сады и бесплатные вузы. Затяжной #кризис 1970-х… Впрочем, кто о нём помнит сейчас?

И, главное, с какой целью нужно так ломать Америку?

—