Мнение: На выход

Крупнейшее во всей Восточной Европе российское посольство в Праге практически прекратило функционирование — на огромный комплекс осталось буквально полдесятка сотрудников. Высылают российских дипломатов и другие восточноевропейские страны. Фактически на данном этапе посольские отношения между Восточной Европой и Россией сведены к сугубо символическому минимуму.

Кремль и российский МИД, понятно, кивают на враждебные козни, сегодня даже был помянут Иван Грозный, с которого началась европейская русофобия. Однако, конечно, ситуация более сложна, чем простая ритуальная нелюбовь к русским.

Во-первых, в России очень сильно преувеличивают свою значимость для кого бы то ни было. Как правило, в европейских новостях сообщения из России появляются нечасто просто потому, что они не сильно кого-то интересуют. И это, кстати, нормально. Люди интересуются тем, что оказывает влияние на их непосредственную жизнь. Чем именно Россия может повлиять на жизнь обычного европейца, если не считать периодических перлов нашего вождя про то, что «мы в рай, а они все в ад». Да, в общем-то, и эти новости подаются в основном как хроники дурдома, а не чего-то прямо ужас-ужас. Поэтому основное отношение к современной России в Европе, включая Восточную — равнодушие, но вряд ли русофобия. Уже треть европейцев — это люди, которые родились или вошли во взрослый возраст после краха Варшавского договора, а потому прошли мимо политинформаций по вторникам и пятницам и непременных новостей из главной страны социалистического блока. Ну, разве что в Румынии своевольный Чаушеску достаточно демонстративно урезал эту часть пропаганды в силу не самых простых отношений с Советским Союзом. В общем, мы для них — нечто сильно далекое и не очень интересное. А такое особо не любишь, но и ненавидеть не получается. Так, экзотика…

Кстати, такие же наивные представления о собственной значимости присутствуют во многих малых странах или странах с «синдромом младшего брата» – на той же Украине, к примеру. Хотя большинству людей в мире глубоко фиолетово, как там дела. Да и политикам, в общем-то, тоже. Россия перемещается вниз не только по всевозможным рейтингам, но и как страна, представляющая хоть какое-то значение.

Во-вторых, любые отношения строятся всегда на основе либо принципов, либо интересов. С принципами понятно: совпадения у нынешнего криминально-фашистского режима в Кремле могут быть только с такими же бандитскими или террористическими образованиями. Их немного, все они как на подбор, мировые изгои, а потому он в теплой компании. С интересами тоже не очень хорошо: деградирующая российская экономика представляет всё меньший интерес для кого бы то ни было. И когда на такой вот неказистой базе приходится иметь дела со всё более впадающим в маразм и откровенный неадекват диктатором — то любой нормальный человек в подобной ситуации будет постепенно, а то и без особых переходов, дистанцироваться от не слишком вменяемого соседа.

Ну, и вот только потом наступает время каких-то исторических фобий и обид. Да и они нужны в основном для медийного прикрытия и пояснения своему населению, почему мы с этими не очень-то хотим иметь дела.

Взрывы на складах в Чехии фактически стали удобным поводом для того, чтобы привести отношения к своему логическому финалу. Взрывали ли их российские диверсанты или нет — дело уже прошлое и десятое. Значение имеет только официальная точка зрения, а у чехов она практически сформирована. С ней можно спорить или воевать, это уже никакого значения не имеет. Решение принято. Восточная Европа окончательно закрывается от России, сводя отношения между нами к сугубо ритуальным. По правде говоря, их позиция выглядит как минимум понятной. Досада Кремля — тоже, но тут кроме него самого, особо и винить некого.

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