 

Лидеры киргизской и таджикской диаспор призвали своих сограждан к миру

01.05.2021, 2:42, Разное
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Из-за вооруженного инцидента 28-29 апреля 2021 года киргизская и таджикская диаспоры призвали своих соотечественников в Москве к миру​. Они отметили, что в столице должно быть межнациональное согласие, а межэтнические конфликты недопустимы.

Киргизов и таджиков просят не поддаваться на провокации, которые могут оказать негативное влияние на межнациональные отношения в Москве. Нельзя допустить, чтобы напряженная ситуация в Киргизии и Таджикистане перенеслась на территорию России и спровоцировала новые конфликты, говорится в сообщении.

Также граждан призвали проявлять бдительность, не принимать участие в несанкционированных акциях или собраниях, а также отказаться от различных призывов в Сети к противоправным действиям.

“Москва была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания, участие в котором является нашей общей задачей. Общественная безопасность и правопорядок, межнациональный мир и стабильность в Российской Федерации и ее столице – Москве – зависят от каждого из нас”, – обратились лидеры диаспор к соотечественникам.

В сообщении также подчеркивается, что меры, которые предпринимаются в правовом поле, и обращение в правоохранительные органы должны быть ответом на любые противоправные действия.

Напомним, 29 апреля на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка военных. Известно о 13 погибших и 134 пострадавших. Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о стабилизации ситуации на границе.



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