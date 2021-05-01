Захарова ответила обещавшему не замолкать председателю Европарламента

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление председателя Европарламента Давида Сассоли о том, что ответные санкции Москвы не заставят ЕП «молчать».

Сассоли процитировал «Войну и мир» Льва Толстого: «Как писал Толстой, «и нет величия там, где нет (простоты, добра и) правды». Председатель ЕС заявил: «Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал». Он заверил, что «никакие санкции или запугивание не остановят» ни ЕП, ни его лично «от защиты прав человека, свободы, демократии». «Угрозы не заставят нас молчать», – приводит его слова РИА «Новости».

«1. Нас тоже. 2. А мы разве угрожали?» – ответила на это Захарова в Facebook.

В пятницу РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы. В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными».