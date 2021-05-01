Блинкен собрался призвать Берлин отказаться от «Северного потока – 2»

Глава Госдепа Энтони Блинкен на переговорах с руководителем МИД Германии Хайко Маасом выступит за остановку строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщил и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он заявил, что в рамках министерской встречи G7 в Лондоне США и Германия «проведут переговоры в двустороннем формате». По мнению Вашингтона, «Северный поток – 2» «остается проблемой», американская сторона намерена «продолжать очень ясно давать понять Германии взгляды» США «на этот проект, что он должен быть остановлен», передает РИА «Новости».

Напомним, в МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может заморозить строительство, так как за проект отвечают частные компании.