ВОЗ разрешила применение пятой вакцины против коронавируса

Modernа – пятая вакцина, одобренная ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India).

Вакцину Moderna изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Она рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше. По данным SAGE, ее эффективность составила 94,1%. Контекст:В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.

Moderna проводит доклинические испытания обновленной версии вакцины mRNA-1273.351 против “южноафриканского” штамма коронавируса B.1.351, а также мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает классическую вакцину mRNA-1273 и новую разработку mRNA-1273.351.

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