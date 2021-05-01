 

ВОЗ разрешила применение пятой вакцины против коронавируса

01.05.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Modernа – пятая вакцина, одобренная ВОЗ. Ранее организация разрешила использовать вакцины от Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson & Johnson) и два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio, Serum Institute of India).

Вакцину Moderna изучила Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации. Она рекомендовала использование препарата для всех возрастных групп от 18 лет и старше. По данным SAGE, ее эффективность составила 94,1%. Контекст:В конце декабря 2020 года компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Вакцина mRNA-1273 менее требовательна к условиям транспортировки, для препарата достаточно температуры около -20 °С. В апреле компания снизила эффективность своей вакцины до 90%.
Moderna проводит доклинические испытания обновленной версии вакцины mRNA-1273.351 против “южноафриканского” штамма коронавируса B.1.351, а также мультивалентного препарата mRNA-1273.211, который сочетает классическую вакцину mRNA-1273 и новую разработку mRNA-1273.351.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Мишустин заявил о вере в потенциал Союзного договора РФ и Белоруссии

12.09 / Минздрав США обвинили в правке отчетов по COVID-19 в интересах Трампа

26.03 / Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в акциях в поддержку Навального

07.04 / В ЕР объяснили преимущества предложенных партией поправок в закон о занятости

27.06 / “Основной выпускной” ВКонтакте: поздравления звёзд и премьера Моргенштерна

28.08 / Минфин не исключил увеличения финансирования выплат на детей

28.02 / Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

18.09 / В ресторане в центре Киева прогремел взрыв

18.08 / Навальный нашел новый способ получать иностранные пожертвования

18.10 / Китай пригрозил США задержаниями американцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика