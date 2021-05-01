Стали известны подробности жуткой аварии с погибшими детьми

Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей на одной из трасс Ставропольского края. Как удалось установить специалистам, в трагедии были замешаны три автомобиля, а не два. В микроавтобусе ехали девочки из юношеской баскетбольной команды. На встречу им двигался грузовик КамАЗ.

Перед самым ДТП на встречную полосу для обгона микроавтобуса выехал автомобиль ВАЗ-2109. Вовремя вернуться в свою полосу легковушка не могла, она зацепила большегруз и тот опрокинулся на микроавтобус с детьми, буквально раздавив его.

Сопровождала детей тренер команды Татьяна Шахматова. Пострадавших она на руках доставала из искореженной машины. Среди юных пассажирок была и ее дочь. Сейчас девочка в реанимации. Согласно последним данным, погибло пятеро детей. Еще 12 были ранены.