Пятиметровый крокодил запрыгнул в лодку к рыбакам

В национальном парке Какаду в Северной территории Австралии четверо товарищей на лодке остановили посередине реки и стали готовить себе ужин. В этот момент на их небольшое плавательное средство из воды запрыгнул новый непрошеный пассажир. Им оказался крокодил, длину которого очевидцы оценили в пять метров. В результате один из рыбаков получил легкие ранения. Впрочем, трагического исхода для обоих сторон конфликта человека с природой избежать удалось.