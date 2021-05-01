Президента просят повлиять на зуд

Отмена авиарейсов в Турцию ударила по людям с сезонной аллергией. Родители детей с поллинозом призывают на помощь Путина.

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова объявили о приостановлении авиасообщения с Турцией на период с 15 апреля по 31 мая. Более полумиллиона жителей РФ раскупили туры на это время. Сумма, потраченная на них, — 32 млрд рублей. От такого решения пострадали не только люди, которые просто хотели отдохнуть в теплой стране, но и те, кто в Турции спасался от поллиноза — сезонной аллергии на цветение.

Родители детей-аллергиков обратились к президенту с просьбой дать им возможность улететь в Турцию на период цветения аллергенных растений в России. Открытое письмо на имя Путина появилось на сайте change.org 12 апреля, подписали его более 700 человек.

Оксана Грачева — модератор сообщества в Facebook «Аллергомамы Поллиноз», в котором почти 2,5 тысячи участников. Она же стала и автором петиции, которая начинается со слов «Помогите спасти здоровье детей-аллергиков! Оставьте часть авиарейсов с Турцией!»

«Россия отменила авиарейсы до Турции с 15 апреля по 1 июня. Даты как будто специально совпадают со временем цветения березы и бьют по аллергикам — взрослым, детям, в том числе самым маленьким, лишая их возможности не просто отдохнуть у моря, [но и] спастись от астмы, от отека Квинке, от развития более тяжелых форм аллергии, от новой изоляции в квартире без прогулок и свежего воздуха. Ведь курортная Турция — самое привычное направление побега от цветения березы для российских семей, именно там полностью отсутствует пыльца березы», — написала Грачева в петиции.

Там же Оксана указывает, что родители аллергиков сделали прививки от коронавируса всей семье, лишь бы детям не пришлось еще и в этом году провести полтора месяца запертыми в квартире. Однако российская сторона не дает воспользоваться приобретенными турами даже тем, кто привился от COVID-19.

По словам врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока,

в нашей стране от различного рода аллергических реакций страдает треть населения, из них 20% — от поллиноза.

В РФ самым распространенным аллергеном являются береза, орешник, ольха и тополь.

Фото: Александр Колбасов / ИТАР-ТАСС

«Поллиноз — это прежде всего насморк, который сопровождается чиханием, обильное выделение слизи, может быть отек носовых пазух, придаточных пазух носа, носовых раковин, вплоть до закупорки внутреннего слухового прохода, может быть конъюнктивит, может возникать даже кератит [воспаление роговицы], и самая неблагоприятная ситуация при поллинозе —это приступ бронхиальной астмы, спазм бронхов, отек бронхов, вплоть до непроходимости дыхательных путей и удушья. Причем достаточно много пациентов испытывают приступы удушья», — объясняет врач, чем может грозить людям контакт с аллергенами.

У Оксаны Грачевой дочь с трех лет страдает от поллиноза. Во время первого приступа девочка начала задыхаться, пришлось даже вызывать скорую, чтобы остановить приступ.

«Также столкнулись с отеком Квинке. К сожалению, у некоторых аллергиков на березу аллергия на другие продукты проявляется таким образом. Это опасное состояние, его нужно распознавать и вовремя снимать, если отек сильный, ребенок может задохнуться», — говорит Грачева.

Сначала Грачевы установили у себя дома очистители воздуха и просто старались не выводить ребенка на улицу в тот период, когда начинает цвести береза. Как рассказывает Оксана, так они провели два года — до того момента, как врачи посоветовали им пережидать период, когда начинаются аллергические реакции, в Турции. Как рассказал «Новой» Владимир Болибок, поездки в другую местность на период цветения — достаточно испытанный прием: «Это называется элиминацией аллергена, то есть если аллергик не контактирует с аллергеном, то он вполне здоровый человек».

«Аллергия — это состояние, в котором врачи чаще всего могут помочь только симптоматически. Есть иммуноспецифическая терапия, но она доступна только для детей с пяти лет и подходит далеко не всем.

Представьте себе, что у вас аллергия на кошку, аллерголог вам скажет убрать кошку. А куда убрать березу?

Убрать березу возможно, только запершись в квартире с воздухоочистителем. В первую очередь я хочу, чтобы о нас и наших детях знали, в идеале — помогли нам с решением наших проблем, хотя бы информационно. Насколько я знаю по статистике с сайта Миндзрава, число детей с астмой и поллинозом растет. Петиция — моя идея, это, конечно, скорее крик души», — делится Оксана Грачева.

Семья Грачевых не единственная, которой пришлось столкнуться с такой проблемой. Лилия Ковалева — мать-одиночка, она воспитывает двоих сыновей: восьмилетнего Кирилла и двухлетнего Артема. Кирилл также страдает от аллергии на цветение березы, и в его случае симптомы аллергии очень серьезные. Мальчик даже в школу не может ходить с конца апреля до середины мая. Ребенок пьет все прописанные врачами лекарства, однако все равно страдает от отеков, конъюнктивита, бронхиальной астмы. По словам Лилии, несмотря на то что сын достаточно взрослый, она не может отходить от него по ночам: если за ним не приглядывать, он до крови расчесывает руки из-за аллергии.

Семья Ковалевых уже на протяжении нескольких лет старается уезжать в Турцию на период цветения аллергенов. Копить на эти вынужденные поездки Лилии приходится целый год, отказывая себе, по ее словам, в предметах первой необходимости. В прошлом году во время карантина она с сыном не могла даже выбраться на улицу, несмотря на то что руководство Москвы давало возможность иногда выходить на прогулки.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Мы и окна открывали только заранее, надев на Кирилла респираторную маску и очки. Некоторые наши знакомые не понимают, чего это мы сейчас так переживаем из-за закрытой Турции, но мы уже потратили все накопленные деньги на эту поездку, невозможно нам сейчас взять и поехать даже в рамках РФ куда-либо. Во-первых, потому, что нет полноценного эквивалента Турции — везде что-то, да цветет, а во-вторых — дорого.

Ребенок, который задыхается, — это какой-то невообразимый уровень мучения для матери», —жалуется Лилия.

Турция была оптимальным вариантом по цене и качеству и для семьи Ирины Беляевой, у которой двое детей также страдают от поллиноза. Денег на поездку в другое место за пределами РФ у них нет, а отправиться в Сочи, как рассказывает Ирина, сейчас стоит столько же, сколько «поехать на Мальдивы». На фоне закрытия Турции отдых в Сочи действительно сильно подорожал. Президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина рассказала ТАСС, что в среднем стоимость проживания в городе выросла на 50%.

«Мы очень надеялись на 2021 год, наш [прошлогодний отменный] тур перенесли на этот. Дети с нетерпением ждали поездки в любимый отель. И буквально перед самым отъездом поездка отменилась… Для меня это просто удар. Неделю мы с турагентом искали варианты отъезда, потому что за коронавирусный год доходы семьи критически снизились. Я на самом деле до сих пор до конца не решила этот вопрос, скорее всего это будет Сочи, но вместо трех недель денег хватает только на две. И таких, как мы, достаточно много. В группе «Аллергомамы Поллиноз» больше двух тысяч участников, и многие уже жалуются на свое состояние», — рассказывает автор петиции Оксана Грачева.

Очередь из желающих обменять авиабилеты у офиса компании Turkish Airlines в Москве. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Россияне, которых лишили возможности уехать в Турцию, ищут сейчас «пути обхода». Из-за того, что одним из альтернативных вариантов поездки в Турцию был вылет из Беларуси, билеты Москва — Минск также сильно подорожали. Их стоимость на ближайшие дни доходит до 50 тысяч рублей. Через Беларусь планирует полететь Ирина Антонова, которой врачи посоветовали вывозить из РФ восьмилетнюю дочь на период цветения, чтобы аллергия не переросла в астму.

«Политики решают свои большие политические вопросы, а страдают от этого простые люди, в данном случае наши дети. Была одна надежда на Турцию, потому что это не только спасение для детей, но и стоимость для нас подходящая. Наш юг, к сожалению, не подходит, потому что там такое же цветение, как у нас в городе. Кто-то считает, что только богатенькие ездят в Турцию, но они, видимо, не знают, сколько стоит наш юг. Если Турция для нас уже стала какой-то роскошью, то, извините, куда мы тогда катимся? Из всех телевизоров же нам говорят, что якобы растет благосостояние», — объясняет Ирина Антонова, почему Турция была для них единственным приемлемым вариантом.

Все матери, с которыми беседовала «Новая», уже подписали петицию, созданную Оксаной Грачевой. Они не считают, что из-за этого обращения им дадут вылететь в Турцию, но надеются, что так другие россияне узнают о проблеме детей-аллергиков и поймут, что приостановление авиасообщения с Турцией ударило и по ним тоже.

Фариза Дударова

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