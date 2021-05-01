Эксперт: В РФ в социальной сфере есть то, чем надо гордиться

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01.05.2021, 1:08, Новости дня
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Государство активно действует в социальной сфере, но необходимо и дальше вводить новые формы поддержки граждан, сообщила газете ВЗГЛЯД секретарь по информполитике партии «Справедливая РФ – За Правду» Марина Ким по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

«В РФ в социальной сфере есть то, чем надо гордиться. Скажем, как показала пандемия, с точки зрения здравоохранения во многих развитых странах люди защищены слабее, чем в России. Многие мои друзья, живущие в США и Евросоюзе, до сих пор не имеют доступа к вакцине. А в РФ можно сделать прививку в любом торговом центре или супермаркете совершенно бесплатно. То есть доступ к базовой медицине, к первичному звену в РФ – на хорошем уровне», – отмпетила Ким. 

«Нашей партии приятно, что каждое президентское послание становится все более социальным. На этот раз была максимально социальная повестка. Нас радует, что многие инициативы нашей партии доходят до уровня законопроектов и президентских указов. Партия приветствует меры социальной поддержки, которые последовательно шаг за шагом принимает президент, но мы хотим идти дальше», – сказала политик.

Ким указала на новые вызовы в сфере занятости. «В стране идет масштабная цифровизация и в будущем большинство рабочих функций окажутся роботизированы. Но ни в коем случае нельзя проводить цифровизацию за счет интересов простого работника. Нельзя просто так массово увольнять людей, которые сейчас работают на заводах. Это преступно. Государство должно позаботиться о них», – сообщила Ким.

В целях борьбы с безработицей надо также ввести практику распределения выпускников вузов, возродив советскую систему в модернизированном виде, подчеркнула она, добавив: «У студента должно быть гарантированное рабочее место по окончанию учебы».

«Нас, разумеется, радует, что государство последовательно поддерживает институт семьи. Однако многие будущие мамы чувствуют себя незащищенными. Мы ставим женщин в ситуацию, когда они почти автоматически теряют работу в случае беременности. Безусловно, государство должно оказать им помощь. Мы приветствуем то, что сказал президент по этому поводу, но мы предлагаем более глубокие изменения», – указала Ким. – «Например, пора приравнять материнство к профессии со внесением соответствующих изменений в Трудовой кодекс. Пусть мамы или отцы-одиночки получают официальную зарплату до тех пор, пока ребенку не исполнится семь лет».

Во вторник на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту, прозвучавшему на прошлой неделе.

В послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.



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