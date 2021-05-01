 

Чиновникам запретили иметь иностранные гражданство и вид на жительство

01.05.2021, 1:08, Новости дня
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Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому госслужащим нельзя иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также глава государства подписал закон, в соответствии с которым работники госорганов или органов местного самоуправления должны информировать работодателей об отсутствии гражданства России, наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства, передает РИА «Новости».

Напомним, Госдума приняла законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство в апреле. Нормы касаются, в частности, сотрудников госохраны, таможенных органов, военнослужащих, росгвардейцев, МЧС, СВР, ФСИН, депутатов, сотрудников МВД и СК.



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