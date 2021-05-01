Brexit полностью завершился

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01.05.2021, 1:08, Новости дня
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Евросоюз и Великобритания завершили все формальности по выходу Соединенного Королевства из ЕС, сообщают информационные агентства.

В полночь с 30 апреля на 1 мая по брюссельскому времени (01.00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между ними. Совет ЕС заявил, что это соглашение придает «правовую определенность новым отношениям» сторон. В Брюсселе отметили, что «ценят» Лондон «как хорошего соседа, старого союзника и важного партнера», передает ТАСС.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, который закончился 1 января. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.



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