Решение по Степанову фракция “Слуги народа” примет 13 мая – Арахамия

В ток-шоу обсуждали ситуацию с вакцинацией от коронавируса в Украине. Депутат от партии “Голос” Инна Совсун заявила, что должна быть политическая ответственность за то, что за год борьбы с COVID-19 не во всех украинских больницах есть кислородные станции.

“У нас вакцины до сих пор не закуплены. Кто-то должен нести за это финальную ответственность”, – заявила она.

По ее мнению, надо найти человека, который возьмет на себя ответственность и решит эту проблему.

“Должна быть политическая ответственность, потому что министр – в первую очередь не менеджерская должность, а политическая. Мы будем принимать решение на фракции”, – сказал Арахамия.

По состоянию на 30 апреля в Украине сделали 702 440 прививок от коронавируса, полностью вакцинировались (получили вторую дозу) 130 человек.

Контекст:Степанова назначили министром здравоохранения 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку. Фракция “Голос” 11 ноября 2020 года выступила за сбор подписей за увольнение Степанова после того, как в Украине ввели “карантин выходного дня”.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

2 апреля народный депутат от “Слуги народа” Дмитрий Гурин сообщил, что в Верховной Раде собрали 90 подписей из необходимых 150 под постановлением о созыве внеочередной сессии по поводу увольнения Степанова. 16 апреля глава комитета парламента по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал, что есть уже 120 подписей, он тоже подписал документ.

Народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко сообщил 27 апреля, что, по его данным, на внеочередном заседании 29 апреля Степанова могут уволить. В СМИ появились противоречивые сообщения: источники “РБК-Украина” говорили, что голосовать за отставку министра планировали 29 апреля, но потом решили отложить вопрос, а собеседники НВ – что Степанова сейчас некем заменить на должности.

Нардепы от “Слуги народа” Александр Качура и Максим Бужанский рассказали, что на ближайшей сессионной неделе Рада не будет рассматривать отставку Степанова. Их коллеги по фракции Евгения Кравчук и Ирина Верещук сказали, что вопрос увольнения Степанова не обсуждали на заседании фракции.

28 апреля народный депутат из фракции “Голос”, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова и ее коллега по фракции Ольга Стефанишина сообщили, что в парламенте собрали 150 подписей, чтобы вынести на рассмотрение вопрос отставки Степанова.

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