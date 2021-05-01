 

В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера с 1 кг кокаина в брюшной полости

01.05.2021, 1:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для прохождения контроля иностранец выбрал “зеленый коридор”, для перемещения лиц без запрещенных товаров, говорится в сообщении.

Таможенники с участием медработника провели личный досмотр мужчины, выявив в его брюшной полости с помощью компьютерной томографии 91 овальную капсулу с неизвестным веществом.

Фото: Державна митна служба України / Facebook

Фото: Державна митна служба України / Facebook

Как оказалось, внутри капсул находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом 1,07 кг. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / DT – в Северной Корее заподозрили первый случай коронавируса — у перебежчика

06.08 / Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

18.09 / Пираты пригрозили убить российских моряков из Крыма

18.08 / Главный эпидемиолог Испании назвал российскую вакцину «советской»

17.12 / В Узбекистане выпустили национальный смартфон

08.07 / Стало известно об изготовлении боевиками в Сирии бомб с отравляющим веществом

13.03 / В мире сделали более 345 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

27.08 / Вице-президент Майк Пенс обратится к участникам третьего дня съезда Республиканской партии

11.12 / Асеев заявил, что половина всех заложников в донецкой тюрьме “Изоляции” – боевики

10.02 / Навальный не друг для Украины, но союзник – Турчинов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика