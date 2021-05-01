В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера с 1 кг кокаина в брюшной полости

Для прохождения контроля иностранец выбрал “зеленый коридор”, для перемещения лиц без запрещенных товаров, говорится в сообщении.

Таможенники с участием медработника провели личный досмотр мужчины, выявив в его брюшной полости с помощью компьютерной томографии 91 овальную капсулу с неизвестным веществом.

Фото: Державна митна служба України / Facebook

Фото: Державна митна служба України / Facebook

Как оказалось, внутри капсул находилось порошкообразное вещество белого цвета общим весом 1,07 кг. Проведенный экспресс-анализ показал, что изъятый порошок содержит в своем составе кокаин.

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