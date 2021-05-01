Авиакатастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Прокуратура сообщила о подозрении трем военнослужащим

“Заместитель командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще один заместитель командира подозреваются в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины)”, – отметили в сообщении.

Депутату Харьковского областного совета, который во время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, таке сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе.

Им вручены ходатайства об избрании меры пресечения. Обвинение просит для них применить домашний арест.

В Офисе генпрокурора отметили, что досудебное расследование планируют завершить в мае.

Контекст:Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука и командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. В конце марта Глазунову изменили меру пресечения на домашний арест, Жук остается под стражей, сообщило издание Newsroom.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.

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