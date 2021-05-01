Частные вузы Украины смогут готовить бакалавров по государственному заказу – Министерство образования

Вузам будет открыт доступ к модулю “Государственный заказ” Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявление в министерство до 24 мая 2021 года.

“Лучшие частные вузы имеют большой методический и материально-технический потенциал для предоставления качественного образования. Для развития конкурентоспособной системы высших учебных заведений важно создать равные возможности для заведений всех форм собственности”, – заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В случае открытия доступа к единой базе и получения мест государственного заказа учебное заведение должно будет соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.

В министерстве отметили, что инициативу поддержало Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования. В организации подчеркнули, что доступ частных вузов к госзаказу создает возможности для развития высших учебных заведений всех форм собственности.

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