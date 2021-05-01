 

Россия заявляет, что Твиттер выполняет требование об удалении “запрещенного контента”, но слишком медленно

01.05.2021, 1:00, Разное
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Роскомнадзор заявил в пятницу, что американская социальная сеть Twitter выполняет его требование об удалении запрещенного в РФ контента, но это все еще занимает слишком много времени. В заявлении говорится, что Twitter удалил 60% такого контента с тех пор, как Москва снизила скорость своего сервиса в марте, чтобы заставить социальную сеть удовлетворить его требования, но что более 1000 нелегальных материалов до сих пор  остаются доступными (по сравнению с более чем 3000 в начале этого года).

Reuters | Moscow | Updated: 30-04-2021

Representative image Image Credit: ANI

Российский государственный регулятор Роскомнадзор заявил в пятницу , что американская социальной сеть Twitter выполняет  его требование по  удалению  контента запрещенного в России, но это  по-прежнему занимает слишком много времени.

В заявлении говорится, что Twitter удалил 60%  запрещенного контента с тех пор, как Москва снизила скорость своего сервиса в марте, чтобы заставить социальную сеть удовлетворить его требования, но что более 1000 нелегальных материалов остались доступными (по сравнению с более чем 3000 в начале этого года). В этом месяце Россия  продлила карательное замедление до 15 мая, признав при этом, что американская компания, занимающаяся социальными сетями, ускорила удаление контента.

Роскомнадзор сообщил, что с момента замедления сервиса  10 марта он выявил более 900 новых случаев  появления  запрещенного контента. В среднем Twitter удалял недавно обнаруженный незаконный контент в течение 81 часа после получения запроса. Это по-прежнему намного дольше, чем требуемые законом 24 часа.

Роскомнадзор заявляет, что хочет, чтобы Twitter удалял контент, который содержит детскую порнографию, информацию о злоупотреблении наркотиками или призывает несовершеннолетних к самоубийству. Твиттер неоднократно отрицал возможность использования своей платформы для пропаганды незаконного поведения, заявляет, что проводит политику абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации детей и запрещает пропаганду самоубийств или членовредительства.

«У нас состоялся конструктивный разговор с Роскомнадзором в четверг, 1 апреля, и снова в среду, 28 апреля», – сообщил в пятницу представитель Twitter. «Это были продуктивные дискуссии о том, как мы оба можем работать, чтобы обеспечить оперативное рассмотрение сообщений о таком незаконном содержании». Роскомнадзор заявил,  что  встрече 28 апреля, он  и Twitter согласились  установить прямую линию связи между наблюдателем и службой модерации Twitter.



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