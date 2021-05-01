ЕС посетовал на решение РФ ответить на санкции

Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции.

В заявлении говорится, что действия РФ – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС.

В пятницу РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы.