 

ЕС посетовал на решение РФ ответить на санкции

01.05.2021, 0:16, Новости дня
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Председатели Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель и Давид Сассоли прокомментировали ответ Москвы на санкции.

В заявлении говорится, что действия РФ – «яркая демонстрация» ее выбора в пользу «конфронтации с ЕС» вместо «исправления негативной траектории двусторонних отношений». В ЕС назвали санкции «неприемлемыми, юридически необоснованными и безосновательными». Действия Москвы, как говорится в заявлении, «нацелены непосредственно на Евросоюз, а не только на соответствующих лиц», передает ТАСС.

В пятницу РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями Евросоюза против Москвы.



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