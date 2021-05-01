Автоэксперт разъяснил новые правила купли-продажи поддержанных автомобилей

Новые правила купли-продажи автомобилей с пробегом обеспечат наибольшую безопасность сделки, а также откроют перспективы для создания единой электронной истории машин, сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

Согласно приказу Минцифры, с 1 мая изменяется порядок покупки и продажи автомобилей с пробегом. Совершать сделку по поддержанной машине можно будет через интернет – опция ее заключения и подписания договора появится на Госуслугах. При этом покупателю в течение десяти дней после оформления сделки надо будет посетить МФЦ или ГИБДД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации.

«То, что предлагает Минцифры, обеспечит безопасность сделки. Сейчас для того, чтобы просто оформить автомобиль, не нужна доверенность. Просто от руки пишется договор купли-продажи. Но из-за того, что сейчас много аферистов, машина может быть отчуждена без ведома владельца. Определить, хозяин или не хозяин совершал сделку, иногда невозможно. А теперь, если люди зарегистрированы, у них есть цифровая подпись, и один из них совершает продажу, а второй покупку, это делает факт мошенничества крайне маловероятным», – считает собеседник.

Тем не менее, это не означает, что обман в таких случаях исключен, предупреждает автоэксперт. «Мы каждый день слышим истории о мошенничестве. Несмотря на защищенность банков, у них постоянно происходят утечки, злоумышленники пользуются различными подделками, в том числе биометрических данных и так далее. Сейчас это может коснуться и новой сделки купли-продажи, и других видов безбумажного цифрового общения между гражданами. Гарантий, что никто не влезет, не подделает, не сымитирует твои цифровые, биометрические данные, к сожалению, пока нет», – рассуждает Лысаков.

Поэтому с одной стороны, эти технологии нужны, но с другой – предстоит еще очень большой объем работ по обеспечению гражданам неприкосновенности к их персональным данным, полагает депутат.

Он подчеркивает, что до тех пор, пока в РФ нет полностью электронных баз данных, где числилась бы информация о ДТП автомобиля, его реальный пробег, год выпуска и так далее, покупатели не смогут узнать правду о приобретаемом автомобиле. «У нас в стране изменение пробега автомобиля не наказуемо. То есть люди перед продажей омолаживают свои машины: не только полируют, меняют масло и так далее, но скручивают специальным прибором пробег, из-за чего покупатель не знает, сколько в реальности километров проехала машина. Раньше на иномарках еще и год выпуска писали более поздний, когда баз данных не было», – говорит Лысаков. Он не исключает, что со временем и на «Госуслугах» появится база с историей авто, что существенно упростит процедуру покупки, а любой желающий сможет за пару минут узнать всю историю автомобиля.

Ранее главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков высказался, что нововведение – это движение в правильном направлении, но все-же это не полностью упростит процедуру. По его словам, автовладельцам следует понимать, что это только заключение договора, а не «весь процесс купли-продажи».