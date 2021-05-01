Стало известно о подготовке Джукановичем атаки на «Спутник V»

Президент Черногории Мило Джуканович велел устроить информационную атаку против российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщают СМИ.

Оппозиционный черногорский портал In4s со ссылкой на собственный источник сообщил, что Джуканович дал соответствующий приказ своим ближайшим соратникам по Демократической партии социалистов Черногории. Они должны по принципам «психологической войны» деморализовать жителей страны в вопросе использования российской вакцины. Планируется привлечь к атаке авторитет медицинских институтов Черногории и распространить ложные данные о негативных эффектах вакцины.

В частности, в этой деятельности участвуют главный редактор портала «Аналитика» Драшко Джуранович и представитель Института лекарств и медицинских средств Черногории Веселинка Вукичевич. Отмечается, что даже в новом правительстве Здравко Кривокапича сторонники Джукановича остаются у власти, передает ТАСС.

В марте высокопоставленный источник в Кремле сообщал, что на Западе готовится сценарий информационной атаки на «Спутник V», в ходе которой произойдет инсценировка массовой гибели после использования препарата.

Черногория получила «Спутник V» из Сербии в феврале. В конце марта госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович заявила, что Подгорица хочет закупить больше «Спутника V».