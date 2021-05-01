Почему сменили главу “Нафтогазу”, нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В эфире программы обсудили, какие последствия для мира и Украины несет ситуация с коронавирусом в Индии и почему сменили главу НАК “Нафтогаз України”. Также одной из тем эфира была “Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?”.
Гостями студии стали:
депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс;
новый глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко;
замминистра внутренних дел Антон Геращенко;
первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий;
глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия;
нардеп от “Батьківщини” Сергей Соболев;
нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко;
нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;
нардеп от “Голоса”, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун;
нардеп от “Голоса”, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;
экс-министр финансов Александр Данилюк;
специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса;
заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград;
эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов;
реаниматолог-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.
видео
Видео: Shuster online / YouTube
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет