Почему сменили главу “Нафтогазу”, нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров. “Свобода слова Савика Шустера”. Трансляция

В эфире программы обсудили, какие последствия для мира и Украины несет ситуация с коронавирусом в Индии и почему сменили главу НАК “Нафтогаз України”. Также одной из тем эфира была “Нужно ли расширить полномочия полиции на применение электрошокеров?”.

Гостями студии стали:

депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс;

новый глава НАК “Нафтогаз України” Юрий Витренко;

замминистра внутренних дел Антон Геращенко;

первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий;

глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия;

нардеп от “Батьківщини” Сергей Соболев;

нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко;

нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич;

нардеп от “Голоса”, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун;

нардеп от “Голоса”, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова;

экс-министр финансов Александр Данилюк;

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса;

заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета Наталья Виноград;

эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов;

реаниматолог-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

видео

Видео: Shuster online / YouTube

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