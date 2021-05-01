Российские пранкеры под видом соратников Навального провели конференцию с депутатами от “Слуги народа”

Столяров представился руководителем штаба Навального Леонидом Волковым, а Кузнецов – главой Фонда борьбы с коррупцией Иваном Ждановым.

В конференции принимали участие глава партии “Слуги народа” Александр Корниенко, а также депутаты парламентской фракции Святослав Юраш, Мария Мезенцева, Александр Мережко и Вадим Галайчук. Кроме того, в разговоре участвовал лидер крымскотатарского народа и нардеп от “Европейской солидарности” Мустафа Джемилев.

Во время конференции пранкеры заявили, что якобы команда Навального планирует прекратить оккупацию Крыма после прихода к власти, однако хочет обсудить этот процесс с украинскими коллегами.

“Крым, конечно же, принадлежит Украине. Но нам нужно понимать, как мы будем выходить из этого кризиса. Нам нужно подумать, какую программу мы можем предложить нашим сторонникам. Это год будет на вывод всех войск, это экономическая реинтеграция в Украину. Нам нужно думать всем совместно, как мы будем его возвращать… Мы планируем признать Крым украинским, но мы еще должны выработать совместный план того, как мы будем его реинтегрировать, когда придем к власти”, – заявил фейковый Волков.

Сначала Джемилев, Корниенко и Мезенцева активно вели дискуссию с русскими, однако впоследствии один из пранкеров начал нецензурно выражаться и оскорблять украинскую сторону. В частности, Корниенко пранкеры назвали “толстеньким мужчиной в грязной футболке”, который “развалился на кровати”. Под конец разговора с пранкерами в конференции остался только Юраш.

ВИДЕОВидео: Vovan222prank / YouTube

Контекст:Пранкеры Вован и Лексус регулярно связываются с различными политиками, прикидываясь другими людьми, и разыгрывают их. В июле 2020 года они позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и предложили “забрать Львов”.

Также они попытались разыграть мэра Киева Виталия Кличко и губернатора Калифорнии Джерри Брауна, позвонив ему от имени экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Кроме того, Вован и Лексус звонили британскому принцу Гарри и канадскому премьеру Джастину Трюдо.

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