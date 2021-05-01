Соратнику Навального дали 2,5 года колонии за репост клипа Rammstein. Гитарист группы раскритиковал решение

Боровикова осудили за распространение порнографии через интернет. В 2014 году он сделал репост на свою страницу во “ВКонтакте” клипа на песню Pussy группы Rammstein.

После суда Боровикова, который находился под подпиской о невыезде, отправили в СИЗО, написала “Медуза”. Адвокат Боровикова Алексей Калинкин планирует обжаловать решение и добиться оправдания для подзащитного.

Гитарист Rammstein Рихард Круспе раскритиковал решение российского суда. Он написал 29 апреля в Instagram, что суровость приговора шокировала его.

“Очень сожалею, что Андрей Боровиков приговорен за это к тюремному сроку. Суровость приговора шокирует. Rammstein всегда отстаивала принцип свободы творчества как неотъемлемое право человека”, – отметил Круспе.

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Публикация от RZK (@richard_von_rammstein)

Контекст:Уголовное дело в отношении Боровикова возбудили в сентябре 2020 года. Следователи обвинили бывшего координатора штаба Навального в распространении порнографии из-за того, что в январе 2014 года он сохранил в видеозаписи на личной странице во “ВКонтакте” клип на песню Pussy группы Rammstein.

“Открытые медиа” пишут, что из-за клипа на Боровикова пожаловался один из волонтеров штаба Навального. По данным “Новой газеты”, это был осведомитель полиции, который предложил Боровикову вместе посмотреть сохраненный ролик.

Боровикова в 2019 году приговорили к 400 часам обязательных работ за “неоднократное нарушение правил проведения акции”, писала “Медиазона”. В частности, его оштрафовали за митинг против президента Владимира Путина “Он нам не царь”, затем ему еще дважды назначили штрафы за одну и ту же акцию против пенсионной реформы. Еще один протокол на Боровикова составили из-за акции против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Боровиков вину не признал. Он считает преследование политически мотивированным: при наличии сотен репостов клипа, по-прежнему доступного в соцсети, дело возбуждено лишь в отношении него. Защита требует полного оправдания активиста.

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