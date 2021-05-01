Путин подписал закон о штрафах для СМИ за распространение сообщений СМИ-иноагентов без указания их статуса

Согласно закону, журналисты и редакции обязаны указывать статус СМИ, включенного в реестр иностранных агентов, если распространяют его сообщения. Делать это нужно как на сайтах СМИ, так и на их страницах в соцсетях.

За нарушение закона предусмотрены штрафы: от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб. ($27–33 согласно курсу Центробанка РФ на 30 апреля) – для физлиц, от 4 тыс. до 5 тыс. руб. ($53–67) – для должностных и 40–50 тыс. руб. ($534–668) – для юрлиц.

Кроме того, закон вводит штрафы для граждан, выдающих себя за журналистов на митингах, — от 20 тыс. до 30 тыс. руб. ($267–401).

Контекст:Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 14 СМИ, в том числе “Медуза”, “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии” и “Настоящее время”.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников.

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