 

Машина известного блогера попала в ДТП в Калуге

01.05.2021, 0:02, Разное
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В жуткую аварию на одной из улиц Калуги попал автомобиль известного в городе блогера Анатолия Кречетова. Его иномарка на огромной скорости врезалась в идущий в попутном направлении автомобиль. От удара он вылетел с дороги и перевернулся.

Находившаяся за рулем женщина попала в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи оперативно провели ей сложную операцию чтобы спасти жизнь. Пострадал и сам Кречетов.

Впрочем, своим подписчикам блогер объяснил, что в момент ДТП не находился за рулем. По его словам, он мирно спал на заднем сидении, а иномаркой управлял некий подросток 14 лет. Некоторые в городе думают, что несовершеннолетнего могли специально привезти на место ДТП, чтобы переложить на него вину с блогера, который к тому же в момент аварии был пьян.



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