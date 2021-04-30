Жертвами ДТП с автобусом в Хабаровском крае стали три человека

В результате ДТП в Хабаровском крае, где опрокинулся автобус, три человека погибли и 10 пострадали, сообщила местная прокуратура.

Прокуратура начала проверку по данной аварии. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что пассажирский автобус «Джонк», следовавший по маршруту Хабаровск – Советская Гавань, принадлежит местной компании «Пять звезд». В компании сообщили, что водитель перед рейсом проходил медицинское освидетельствование. Водители, которые находились в автобусе, «работают более двух лет», с ними «ни ДТП, ничего не было», сказали в компании.

Напомним, ДТП случилось на дороге Лидога – Ванино в 140 км от населенного пункта Лидога. В автобусе были 32 пассажира и два водителя.