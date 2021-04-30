Путин запретил изымать домашних животных за долги

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о запрете изымать домашних животных за долги.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».

Напомним, закон включает в перечень имущества, которое запрещается изымать за долги, домашних животных по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.