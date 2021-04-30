Депутат Европарламента: “Северный поток – 2” – одна из самых больших ошибок правительства Меркель

“Это еще одна игла с наркотиком в тело Европы и много денег в карманы тех, кто воплощает этот проект. Это делается за счет единой Европы и такое не может происходить. По-моему, это одна из самых больших ошибок правительства [федерального канцлера Германии Ангелы] Меркель”, – сказал евродепутат.

Германия солидарна с Евросоюзом в вопросе санкций против России, но продолжает выступать за строительство газопровода “Северный поток – 2”. Об этом канцлер Меркель заявила во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы 20 апреля.

“Я знаю, что вокруг “Северного потока – 2” существует много противоречивых взглядов, в частности, я знаю, как относятся к этому вопросу многие страны – члены ПАСЕ… Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по “Северному потоку – 2″, не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию”, – сказала федеральный канцлер.

Литовский Сейм 27 апреля принял резолюцию, которая призывает Россию немедленно отвести войска от границы с Украиной и прекратить агрессию, провокации и пропаганду. Резолюция призывает ЕС отказаться от реализации энергетических проектов, которые ослабляют евроатлантическое единство (в частности, от газопровода “Северный поток – 2”).

Контекст:”Северный поток – 2″ должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

В 2018 году Германия, Финляндия и Швеция разрешили прокладывать трубопровод через свою территорию, Дания оставалась последней страной, которая не разрешала. Из-за этого оператор проекта предложил проложить трубопровод в обход Дании. 30 октября 2019 года Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода “Северный поток – 2”, проходящего по континентальному шельфу Дании.

23 февраля 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

Nord Stream 2 AG сообщала в начале апреля, что к 31 марта оставалось уложить около 121 км труб. По информации оператора, это составляло 5% от общей протяженности газопровода.

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