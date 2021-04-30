Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” добровольно подают в отставку

Согласно корпоративным процедурам, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

“Набсовет воспользуется следующими двумя неделями с момента подачи сообщений о прекращении полномочий для оказания поддержки компании, насколько это возможно, чтобы обеспечить надлежащую передачу полномочий, и проинформирует акционера относительно деталей в начале следующей недели”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что набсовет собрался для проведения внеочередного заседания, как только его полномочия были восстановлены, проведя встречу с новым руководителем НАК “Нафтогаз України” и членами правления.

“Последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем”, – подчеркнули в департаменте интегрированных коммуникаций.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

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