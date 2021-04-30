Тупицкому приостановили выплату зарплаты – СМИ

В распоряжении издания оказался документ, подписанный Головатым, от 30 апреля. Основаниями для такого распоряжения и.о. председателя КСУ определил указ президента Украины Владимира Зеленского, которым тот отменил назначения Тупицкого и Касминина.

Фото: zn.ua

Выходу этого распоряжения предшествовало депутатское обращение народного депутата и представителя президента в КСУ Федора Вениславского, отмечает издание. Кроме того, по данным ZN.UA, Вениславский вместе с Головатым являются авторами идеи издания Зеленским указа об отмене указов о назначении Тупицкого и Касминина.

Однако Тупицкий, который сегодня вышел с больничного, немедленно отменил указанное распоряжение Головатого и назначил служебную проверку, видя в его действиях признаки не менее трех преступлений и дисциплинарного проступка, отмечает издание.

Фото: zn.ua

Контекст:В марте, по данным секретариата КСУ, Тупицкий получил 349 тыс. грн, а Касминин – 317 тыс. грн.

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Журналисты программы “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля президент продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ.

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