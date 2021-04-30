“Это европейский подход”. Малюська объяснил изменение меры пресечения для Антоненко

Он прокомментировал изменение меры пресечения для фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на домашний арест.

“Это европейский подход, он правильный. Я поддерживаю судебную систему в том, что люди, которые не признаны виновными в совершении преступления, не должны сидеть в следственных изоляторах продолжительное время”, – сказал Малюська.

По его словам, если в течение полутора – двух лет нет приговора суда, подозреваемого можно выпускать из СИЗО, если он не опасен для общества.

“Очевидно, что суд убедился, что особой опасности сейчас нет и решил применить другую меру пресечения – установить домашний арест”, – заявил министр.

На вопрос журналиста, сможет ли Антоненко получить компенсацию от государства, если суд признает его невиновным, Малюська ответил: “Безусловно, есть компенсация за необоснованное содержание в СИЗО. За все время заключения ему может быть выплачена компенсация”.

Министр добавил, что она будет выплачена после обращения.

“Калькуляция будет отдельная. Чем больше длительность содержания в СИЗО, тем большую компенсацию он получит”, – сказал он.

Шевченковский районный суд Киева 30 апреля отпустил Антоненко на круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Контекст:Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский врач и волонтер Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. Последний раз срок действия меры пресечения продлевали 23 марта, сообщал “5 канал”.

Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

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