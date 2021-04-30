 

США ограничат поездки из Индии с 4 мая

30.04.2021, 23:16, Новости дня
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Она отметила, что такое решения в Белом доме приняли по рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в связи с чрезвычайно высоким уровнем заболеваемости COVID-19 и многочисленных штаммов коронавируса, циркулирующих в Индии.

The Hill подчеркивает, что этот шаг дополняет уже существующие ограничения на международные поездки, в частности требования отрицательного результата теста на коронавирус до приезда в США. Ожидается, что этот шаг не коснется граждан Соединенных штатов.

Контекст:С марта 2021 года в Индии фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса B.1.617 с двойной мутацией. Это спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID. Так, 12 апреля Индия вышла на второе место в мире по общему числу COVID-19.
В середине апреля в стране за четыре дня подтвердили миллион новых случаев COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отправила в Индию более 2,6 тыс. сотрудников для оказания помощи в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции. Об этом 26 апреля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Свою помощь в преодолении эпидемии Индии предложили США и Евросоюз.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным министерства здравоохранения Индии, 28 апреля в стране подтвердили более 386 тыс. случаев COVID-19 – это абсолютный рекорд по числу инфицирований коронавирусом в сутки. За прошлые 24 часа в Индии умерло 3498 пациентов с коронавирусной инфекцией (один человек за 25 секунд), общее число жертв за время пандемии превысило 208,3 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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