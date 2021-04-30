 

Раскабанел, но глядит орлом! – Личное мнение

30.04.2021, 23:10, Разное
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Что я люблю больше, чем шеймить за внешность баб? Правильно: шеймить за внешность мужиков.


Фото: Соцсети

Видели, как Пашку Прилучного расхерачило?

Был красивый парень с мужественным лицом, а превратился в среднестатистического соотечественника: полноватого и, на мой вкус, абсолютно анфакбл.  


Фото: Соцсети

Пузо нажрал. Скулы пропали, им на смену пришли щёки. Подбородок смазан из-за залежей сала под ним.

 Сколько у нас таких мужиков по России? Да, каждый первый!

Раскабанеют уже к 30 годам, но смотрят орлами. Свесят пузо на ремень и ещё смеют женщин обсуждать: «Этой вдул бы, а у той — сиськи маленькие». Фу, блин.

Только вот и вы, бабы, — не лучше. Не обольщайтесь на свой счёт.

Вместо того, чтобы презрительно плюнуть в сторону такого «красавца» и пройти мимо, вы будете его соблазнять, уводить из семьи, если женат, и отгонять от него девок, если женат на вас.   

Он будет жрать от души, блестя на солнце капельками пота на жирном загривке, а вы будете ради него худеть, взбираться на каблуки, обкалывать лицо, драть волосню на причинных местах, ложиться под нож пластического хирурга, осваивать техники секса, не испытывая во время него оргазма, и чёрт знает что ещё.

Вы будете по два часа лежать на кушетке у косметолога с закрытыми глазами, пока вам пришивают реснички, вместо того, чтобы полежать в ванной с книгой.

Вы не остановитесь ни перед чем на своём пути в ЗАГС, роддом и ипотеку под ручку с мужиком, на которого вы бы даже не взглянули, родись вы в другой стране — там, где мужик просто обязан выглядеть хорошо, чтобы иметь секс с хорошо выглядящей женщиной. Ну, если он, конечно, не Илон Маск и не рок-икона.  

Так выглядит правда. И про ваших мужиков, и про вас самих.

Как живётся вам в такой правде?

Сколько баллов из 10 поставите себе за внешний вид? А сколько — своему мужику?

Источник: Лена Миро



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