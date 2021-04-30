 

В Британии женщину обвинили в терроризме за перевод денег лошади

30.04.2021, 23:08, Разное
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В Великобритании 57-летнюю Сьюзан Говиндасами из Болтона заподозрили в поддержке терроризма после того, как она попыталась перевести 500 фунтов для компенсации расходов на обучение и содержание ее лошади в специальном лагере. Проблема крылась в кличке скакуна – лошадь зовут Исида. На английском языке это созвучно с аббревиатурой, обозначающей запрещенную в России террористическую группировку “Исламское государство”.

“Подозрительный” перевод средств заметили в PayPal, операцию заморозили, а сведения о наглой “стороннице террористов” передали в Интерпол. Женщине пришлось доказывать, что ее лошадь зовут именно так. Однако и этого оказалось мало. Ей пришлось подписывать специальную декларацию, в которой она подтвердила, что не имеет никаких связей с этой преступной группировкой.



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