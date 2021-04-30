 

Мнение: Революционная ситуация

30.04.2021, 22:50, Разное
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Начинаются майские каникулы.   Правда, народонаселению Подмосковья запретили ходить в лес и жарить на природе шашлыки.

Жарить можно только на дачном участке. И то если есть стационарный мангал, стоящий в пяти метрах от дачи, и если есть огнетушитель или хотя бы песок для тушения внезапно полыхнувшего пожара….

Осталось только ввести с 1 по 10 мая сухой закон, как это сделали в столице Тувы Кызыле. И это уже будет революционная ситуация… Трезвый народ , да еще и без майской народной забавы в виде шашлыка на природе – злой народ…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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