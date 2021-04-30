Троих лжесвидетелей по делу Ефремова приговорили к исправительным работам

Пресненский суд Москвы приговорил свидетеля по делу актера Михаила Ефремова Тевана Бадасяна к году исправительных работ, других двух фигурантов, Александра Кобеца и Андрея Гавева — к полутора годам. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Всех троих признали виновными по статье о даче ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК). Также у них будет удерживаться 10% от зарплаты в доход государства.

Дела против троих свидетелей по делу Ефремова возбудили в ноябре прошлого года. Все они были допрошены в Пресненском суде Москвы по ходатайству бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Они утверждали, что актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, якобы не находился за рулем автомобиля в момент аварии.

В прошлом году Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима и постановил взыскать с актера 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Он пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и недостоверны. Мосгорсуд позже сократил срок актеру до 7 лет 6 месяцев.

Авария произошла вечером 8 июня 2020 года на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. Ефремов на своем автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», которым управлял курьер Захаров. Сам актер жаловался на действия Пашаева и заявил, что тот его «подставил». В сентябре защитника лишили адвокатского статуса.

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