 

Представителю ЕС в РФ вручили ноту об ответных санкциях Москвы

30.04.2021, 22:28, Новости дня
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Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«30 апреля в МИД РФ главе представительства Европейского союза в Российской Федерации Маркусу Эдереру была вручена нота об ответных шагах российской стороны в связи с антироссийскими санкционными решениями Совета ЕС от 2 марта и 22 марта 2021 года», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Она напомнила, что въезд в Россию на условиях взаимности закрыли для восьми граждан ЕС и представителей структур Евросоюза.

«Главе представительства ЕС было заявлено, что односторонние ограничительные меры ЕС рассматриваются нами как противоречащие международно-правовым нормам и идущие вразрез с принципами равноправного и уважительного сотрудничества между государствами. Оставляем за собой право и впредь реагировать на любые недружественные действия ЕС подобного рода», – подчеркнула дипломат.

Напомним, в пятницу РФ объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Ограничения на въезд были наложены в том числе на главу Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотта, заявившую, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком».



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