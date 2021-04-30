 

Любой шантаж или давление Кремля не изменит стратегический курс Украины в НАТО – Хомчак

30.04.2021, 22:22, Новости дня
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По словам Хомчака, Москва все чаще переходит к “игре мускулами” при отсутствии других методов воздействия. В этом случае высоко мотивированные и боеспособные ВСУ остаются одним из главных факторов сдерживания “кремлевского агрессора”.

В то же время, как отметил Хомчак, никакое давление не изменит курс Украины на вступление в НАТО.

“Любой шантаж или давление наших восточных и северных соседей не способны изменить стратегический курс Украины. Более того, в последние годы мы видим существенный рост количества сторонников вступления в Альянс среди населения Украины во всех без исключения регионах нашей страны”, – добавил главнокомандующий ВСУ.

Контекст:Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне.
Согласно результатам опроса, проведенного 11–12 марта социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера, 57% украинцев поддерживают возможное вступление страны в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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