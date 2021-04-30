Министр иностранных дел Белоруссии оправдал действия силовиков во время акций протеста

В августе 2020 года состоялись выборы президента Белоруссии. Согласно результатам, которые представила ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов. Его главную оппонентку Светлану Тихановскую якобы поддержали всего 10% избирателей. Несогласные с такими данными вышли на улицы, призывая действующего президента уйти в отставку.

Подавить акции протеста пытались силовики. На улицах были слышны выстрелы, светошумовые гранаты. Тогда были задержаны тысячи жителей страны, которые выражали свое недовольство. Позже стало известно о том, что силовики избивали задержанных. Оказавшись на свободе, протестующие показали огромные гематомы и раны.

Со временем протесты сошли на нет, но они до сих пор являются одной из обсуждаемых тем. Например, недавно министр иностранных дел Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews заявил, что тогда на карту была поставлена судьба страны, речь шла о сохранении суверенитета, поэтому действия властей оправданы,

“После президентских выборов была попытка совершить государственный переворот”, – уверен Макей.

Он, как и Александр Лукашенко, придерживается мнения, что за протестами в Белоруссии стоял Запад. “Я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости. Именно так поступили власти Белоруссии”, – сказал министр иностранных дел.

Также Макей отметил, что сейчас за решеткой находятся те люди, которые действительно нарушили закон, а “случайно задержанные” были отпущены. Также политик вспомнил о недавнем заявлении президента о покушении. По его мнению, “коллективный Запад” замалчивает эту историю.

Напомним, почти две недели назад Александр Лукашенко рассказал, что злоумышленники планировали его убить, а его сыновей “посадить в погреб, подготовленный в Гомельской области”, но спецслужбы Белоруссии и России сработали быстрее. Президент уверен, что к этому также причастен Запад.