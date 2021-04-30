 

Обнаружено место захоронения сына Александра Невского

30.04.2021, 22:14, Разное
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Еще в Советском союзе ученые пытались отыскать точное место упокоения последних князей Переславль-Залесского княжества. Дмитрий Александрович и Иван Дмитриевич – сын и внук Александра Невского – были погребены где-то у себя на Родине, однако точные координаты искали до сих пор.

Результаты раскопок в 2020 году, вкупе с повторным изучением предыдущих экспедиций, наконец смогли поставить точку в этом вопросе. Тела обоих потомков Александра Невского лежали в Спасо-Преображенском соборе.

“Два княжеских саркофага находились на одной линии в южной части собора”, – рассказал руководитель Архитектурно-археологического отряда ИА РАН, член-корреспондент РАН Владимир Седов.

Запутывало дело советская реставрация, в результате которой надгробные камни были уничтожены. Долгое время бытовала теория, что отец и сын были похоронены под одной плитой но в разных гробах. Теперь же удалось установить истину.



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