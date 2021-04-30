Мнение: Письмо: “Быть полезной обществу”

Давайте на баги Штурмана и Училку посмотрим не в любовном ресурсе, а в ресурсах учебы и альтруизма.

omg_journal

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я читаю вас с 2015. Чтение блога помогло мне перестроить свои отношения с людьми. Из достижений – воссоединение с любимым, с которым мы расстались за несколько лет до этого. Я вроде бы научилась не лезть к людям со своим мнением, не просить ничего ни у кого, не ныть, не хвастаться, опираться на себя во всем. Иногда, если сил мало, то забываюсь и могу пожаловаться на что-то (узнала себя в Плаксе), но тут же себя ловлю. Но это в мирной жизни.

С наступлением пандемии, уже год я мучаюсь с одной проблемой. Дело в том, что я много читаю серьезных статей в интернете, блогов врачей лечащих ковид, эпидемиологов, популяризаторов науки – на русском и английском. Слежу за цифрами и графиками заражений, историей вакцин и т.д. Но также меня интересует и огромное число повылезавших неучей, повторяющих за хитрыми шарлатанами слово-в-слово штампы типа “начните уже думать своей головой”, “фейковая пандемия!” и т.п.

(Давайте посмотрим, почему ее так бесят неучи. Она очень много читает статей. А зачем? С этим как-то связана ее работа? Никак не связана. Ее творчество может быть? Или какие-то конкретные дела? Нет, ничего конструктивного и деятельного с этим не связано. Она просто так постоянно читает. Чтобы что? Чтобы ничего. Информацию ради информации и кругозора тоже можно получать, но это не должно поглощать много времени, много вашей энергии. Иначе получается, что вы погружены во что-то с головой, а делать ничего с этим не можете, бесполезно себя сливаете. Именно поэтому начинается бомбежка и поиск реализации в этой сфере далеко от ваших границ)

Меня ужасно расстраивает такой расклад, ведь из-за этих ублюдков гибнут миллионы людей, а еще множатся штаммы-мутанты, способные обходить иммунитет. В данной ситуации я просто не могу молчать, а начинаю писать на форумах, в чатах, когда кто-нибудь в очередной раз выскажется против масок и вакцин. Да, эксперт я диванный, у меня нет медицинского образования, но я понимаю ситуацию в мире адекватно – так же, как видят ее те врачи, которых я читаю. Я читаю те же статьи, что и они.

(Автор хочет спасти людей от ублюдков, не обращая внимания, что “ублюдки” – те же люди, часть этих людей)

Но когда я пишу, меня воспринимают в штыки, ненавидят и высмеивают. Я удаляю телеграм, чтобы не вовлекаться в споры, и потом снова его ставлю. Так я борюсь с пандемией как могу, ценой собственных нервов. Я работаю из дома и никуда не хожу, самоизолируюсь, и поэтому стала больше общаться онлайн. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так? Как мне быть полезной обществу? Неужели только пойти волонтерить в больницу?

(Не хочет автор идти волонтерить, самоизолируется. Не хочет побольше времени уделить работе, чтобы быть полезной близким и дальним. Хочет воевать с неучами на своем диване)

Мне кажется, что когда я выступаю против антиваксеров, то люди, согласные с моей позицией, видят что они не одиноки. Но пару раз я слышала от разных людей, что якобы снобирую своей образованностью. Но честно, у меня нет цели ничем меряться, хотя впечатление от меня у людей почему-то такое.

(Образованности у нее нет никакой, но в шкатулке на видном месте лежит кем-то оброненная фраза про снобство. И чтобы эту фразу обкатать со всех сторон, она и пишет это письмо)

Я просто трачу свое время и делюсь информацией, мне плевать на понты вообще, всегда. Я считаю подвешенный язык своей более-менее сильной стороной, а слабой – недостаток воспитания, который может проявиться в минуту слабости. Хотя я никогда не опускаюсь до ругани, только однажды не сдержалась и меня забанили. Может я неправильно понимаю что такое снобизм, а может я сноб и есть по отношению к тупым опасным мудакам. Но ведь они заслуживают презрения и осуждения? Я не знаю, как их уважать, за что? Просто уважать их право ошибаться? Я их просто ненавижу порой. Сейчас, когда обществу угрожает опасность, я чувствую что правила должны быть другими, чем в мирное время.

(Когда человек по уши в какой-то борьбе, спустя короткое время ему действительно начинается казаться, что все в опасности и только его борьба дает людям шанс. Таковы все активные борчихи и борцуны. По большому счету – это бездельники, но их жизнь протекает при этом в большом стрессе, не в праздности)

Поэтому я не понимаю, когда выхожу из границ. Иногда я напишу что-нибудь и чувствую себя погано – тогда я понимаю, что из границ вывалилась, нагрубила. А иногда отвечу спокойно на подколку, прикинувшись шлангом – и ощущения лучше гораздо.

(В любом случае – сетевой сорняк)

Неужели у меня мания величия, что типа без моих непрошенных лекций мир развалится? Но как же давать отпор мудакам? Как еще заставить их почувствовать общественное порицание? Сама-то я вакцинировалась, но как убедить глупых антипрививочников? Их слишком много, чтобы просто оставить их в покое.

Как мне быть?

(Автор думает, что убеждает своими скалками)

Спасибо, что прочитали.