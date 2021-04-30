Адвоката «Команды 29» Ивана Павлова задержали после обыска

Силовики пришли с обыском к адвокату «Команды 29» Ивану Павлову, который специализируется на делах о госизмене. Об этом его коллеги сообщили в телеграм-канале проекта.

Как уточняет его коллега Евгений Смирнов, оперативные действия проводили сотрудники ФСБ в одной из московских гостиниц, где остановился защитник. Также силовики с утра начали ломать дверь в квартиру IT-специалиста команды Игоря Дорфмана, он перестал выходить на связь.

ОБНОВЛЕНИЕ

08:40 Коллега Павлова Евгений Смирнов сообщил, что обыск у адвоката проходит в рамках уголовного дела по статье о разглашении данных предварительного расследования (ст. 310 УК). Эта статья предполагает штраф до 80 тысяч рублей, арест до трех месяцев, либо обязательные или исправительные работы.

09:20 Обыск начался в квартире Павлова в Санкт-Петербурге. Сейчас там находится его жена.

«Команда 29» часто представляла интересы фигурантов громких дел о госизмене и шпионаже. В частности, юристы проекта защищали ученого Виктора Кудрявцева, а теперь ведут дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Несколько дней назад «Команда 29» объявила, что будет представлять интересы Фонда борьбы с коррупцией*, который прокуратура Москвы потребовала признать экстремистской организацией.

Сегодня Павлов должен участвовать в заседании суда о продлении меры пресечения журналисту Ивану Сафронову.

*внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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